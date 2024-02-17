Лаутаро Мартинесу покорилось интересное достижение
Новости футбола Вчера, 16:38
Фото: twitter.com/Inter/ Автор неизвестен
В матче 25-го тура Серии А против Салернитаны Интер добился разгромной победы со счетом 4:0. Один из мячей в ворота скромной команды отправил капитан и лидер «неррадзурри» Лаутаро Мартинес.
Этот гол стал для аргентинца уже 20-м в нынешнем сезоне итальянской Серии А. Таким образом, Лаутаро стал первым футболистом Интера в 21-м веке, который сумел забить 20 или более голов в течение трех последовательных сезонов.
В предыдущих сезонах 2021/22 и 2022/23 аргентинец также забивал по 21 голу, а в текущем сезоне уже набрал на свой счет 20 мячей.
Благодаря этому достижению Лаутаро Мартинес обогнал Кристиана Вьери в списке лучших бомбардиров Интера и теперь занимает 7-е место, деля его с еще одним аргентинским футболистом, Мауро Икарди.
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