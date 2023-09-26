Кубок английской лиги 2023-2024: результаты, расписание и даты каждого раунда

Кубок английской лиги сражается с Кубком Англии за звание второго по статусу футбольного турнира в Великобритании. Если в Кубке Англии принимают участие около 700 клубов, в том числе любительских, в Кубке лиги всего 92 команды, которые выступают в профессиональных турнирах: Премьер-лига, Чемпионшип и 72 члена Футбольной лиги. Победитель турнира кроме кубка получает место в следующем розыгрыше Лиги конференций УЕФА.

Кубок английской лиги 2023-2024 - 64-й сезон турнира. Манчестер Юнайтед защищает титул.

Финал Кубка английской лиги 2023-2024 состоится 25 февраля 2024 на Уэмбли.

Кубок английской лиги третий раунд результаты и расписание

26 сентября

Бредфорд Сити - Мидлсбро

Ипсвич Таун - Вулверхэптон

Мансфилд Таун - Петерборо Юнайтед

Порт Вейл - Саттон Юнайтед

Солфорд - Бернли

Эксетер Сити - Лутон Таун

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас

27 сентября

Астон Вилла - Эвертон

Блекберн - Кардифф Сити

Борнмут - Сток Сити

Брентфорд - Арсенал

Ливерпуль - Лестер Сити

Линкольн - Вест Хэм

Фулхэм - Норвич

Челси - Брайтон

Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити

Кубок английской лиги второй раунд результаты и расписание

29 августа

Суонси - Борнмут 2:3

Эксетер Сити - Стивенейдж 1:1 (5:3 пенальти)

Шеффилд Уэнсдей - Мансфилд Таун 1:1 (4:5 пенальти)

Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 (5:3 пенальти)

Уикомб Уондерерс - Саттон Юнайтед 0:1

Транмир Роверс - Лестер Сити 0:2

Сток Сити - Ротерхэм 6:1

Рексхэм - Бредфорд Сити 1:1 (3:4 пенальти)

Портсмут - Петерборо Юнайтед 1:1 (4:5 пенальти)

Порт Вейл - Крю 0:0 (2:0 пенальти)

Плимут - Кристал Пэлас 2:4

Ньюпорт - Брентфорд 1:1 (0:3)

Лутон Таун - Гиллингем 3:2

Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0

Бристоль Сити - Норвич Сити 0:1

Болтон - Мидлсбро 1:3

Бирмингем Сити - Кардифф Сити 1:3

Солфорд - Лидс 1:1 (9:8 пенальти)

Рединг - Ипсвич Таун 2:2 (1:3 пенальти)

30 августа

Шеффилд Юнайтед - Линкольн 0:0 (2:3 пенальти)

Челси - Уимблдон 2:1

Харрогейт - Блэкберн 0:8

Ноттингем Форест - Бернли 0:1

Донкастер - Эвертон 1:2

Кубок английской лиги первый раунд результаты и расписание

8 августа

Хаддерсфилд - Мидлсбро 2:3

Суонси - Нортхэмтон 3:0

Петерборо Юнайтед - Суиндон 1:1 (4:1 пенальти)

Ньюпорт - Чарльтон 3:1

Мансфилд - Гримсби 2:0

Эксетер Сити - Кроули Таун 2:1

Шеффилд Уэнсдей - Стокпорт 1:1 (4:1 пенальти)

Челтенхэм - Бирмингем 0:2

Харрогейт - Карлайл 1:0

Халл Сити - Донкастер 1:2

Форест Грин - Портсмут 1:3

Сток Сити - Вест Бромвич 2:1

Стивенейдж - Уотфорд 1:1 (4:3 пенальти)

Саттон - Кембридж 2:2 (6:5 пенальти)

Сандерленд - Крю 1:1 (3:5 пенальти)

Ротерхэм - Моркам 1:1 (4:2 пенальти)

Престон - Солфорд 2:2 (2:4 пенальти)

Порт Вейл - Флитвуд 3:2

Плимут - Лейтон Ориент 2:0

Ноттс Каунти - Линкольн 0:2

Милтон Кинс - Уикомб 0:2

Миллуол - Рединг 0:4

Дерби - Блэкпул 0:2

Гиллингем - Саутгемптон 3:1

Болтон - Барроу 1:0

Блэкберн - Уолсолл 4:3

Барнсли - Транмир 2:2 (6:7 пенальти)

Аккрингтон - Бредфорд 1:1 (1:4 пенальти)

Рексхэм - Уиган 0:0 (4:2 пенальти)

9 августа

Уимблдон - Ковентри 2:1

Лидс - Шрусбери 2:1

Кардифф - Колчестер 2:2 (3:0 пенальти)

Ипсвич - Бристоль Роверс 2:0

Бристоль Сити - Оксфорд 5:1

Бертон Альбион - Лестер 0:2

16 августа

КПР - Норвич 0:1

Кубок английской лиги 2023-2024 ключевые даты