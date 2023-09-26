Кубок английской лиги 2023-2024: результаты, расписание и даты каждого раунда
Кубок английской лиги сражается с Кубком Англии за звание второго по статусу футбольного турнира в Великобритании. Если в Кубке Англии принимают участие около 700 клубов, в том числе любительских, в Кубке лиги всего 92 команды, которые выступают в профессиональных турнирах: Премьер-лига, Чемпионшип и 72 члена Футбольной лиги. Победитель турнира кроме кубка получает место в следующем розыгрыше Лиги конференций УЕФА.
Кубок английской лиги 2023-2024 - 64-й сезон турнира. Манчестер Юнайтед защищает титул.
Финал Кубка английской лиги 2023-2024 состоится 25 февраля 2024 на Уэмбли.
Кубок английской лиги третий раунд результаты и расписание
26 сентября
Бредфорд Сити - Мидлсбро
Ипсвич Таун - Вулверхэптон
Мансфилд Таун - Петерборо Юнайтед
Порт Вейл - Саттон Юнайтед
Солфорд - Бернли
Эксетер Сити - Лутон Таун
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
27 сентября
Астон Вилла - Эвертон
Блекберн - Кардифф Сити
Борнмут - Сток Сити
Брентфорд - Арсенал
Ливерпуль - Лестер Сити
Линкольн - Вест Хэм
Фулхэм - Норвич
Челси - Брайтон
Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити
Кубок английской лиги второй раунд результаты и расписание
29 августа
Суонси - Борнмут 2:3
Эксетер Сити - Стивенейдж 1:1 (5:3 пенальти)
Шеффилд Уэнсдей - Мансфилд Таун 1:1 (4:5 пенальти)
Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 (5:3 пенальти)
Уикомб Уондерерс - Саттон Юнайтед 0:1
Транмир Роверс - Лестер Сити 0:2
Сток Сити - Ротерхэм 6:1
Рексхэм - Бредфорд Сити 1:1 (3:4 пенальти)
Портсмут - Петерборо Юнайтед 1:1 (4:5 пенальти)
Порт Вейл - Крю 0:0 (2:0 пенальти)
Плимут - Кристал Пэлас 2:4
Ньюпорт - Брентфорд 1:1 (0:3)
Лутон Таун - Гиллингем 3:2
Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0
Бристоль Сити - Норвич Сити 0:1
Болтон - Мидлсбро 1:3
Бирмингем Сити - Кардифф Сити 1:3
Солфорд - Лидс 1:1 (9:8 пенальти)
Рединг - Ипсвич Таун 2:2 (1:3 пенальти)
30 августа
Шеффилд Юнайтед - Линкольн 0:0 (2:3 пенальти)
Челси - Уимблдон 2:1
Харрогейт - Блэкберн 0:8
Ноттингем Форест - Бернли 0:1
Донкастер - Эвертон 1:2
Кубок английской лиги первый раунд результаты и расписание
8 августа
Хаддерсфилд - Мидлсбро 2:3
Суонси - Нортхэмтон 3:0
Петерборо Юнайтед - Суиндон 1:1 (4:1 пенальти)
Ньюпорт - Чарльтон 3:1
Мансфилд - Гримсби 2:0
Эксетер Сити - Кроули Таун 2:1
Шеффилд Уэнсдей - Стокпорт 1:1 (4:1 пенальти)
Челтенхэм - Бирмингем 0:2
Харрогейт - Карлайл 1:0
Халл Сити - Донкастер 1:2
Форест Грин - Портсмут 1:3
Сток Сити - Вест Бромвич 2:1
Стивенейдж - Уотфорд 1:1 (4:3 пенальти)
Саттон - Кембридж 2:2 (6:5 пенальти)
Сандерленд - Крю 1:1 (3:5 пенальти)
Ротерхэм - Моркам 1:1 (4:2 пенальти)
Престон - Солфорд 2:2 (2:4 пенальти)
Порт Вейл - Флитвуд 3:2
Плимут - Лейтон Ориент 2:0
Ноттс Каунти - Линкольн 0:2
Милтон Кинс - Уикомб 0:2
Миллуол - Рединг 0:4
Дерби - Блэкпул 0:2
Гиллингем - Саутгемптон 3:1
Болтон - Барроу 1:0
Блэкберн - Уолсолл 4:3
Барнсли - Транмир 2:2 (6:7 пенальти)
Аккрингтон - Бредфорд 1:1 (1:4 пенальти)
Рексхэм - Уиган 0:0 (4:2 пенальти)
9 августа
Уимблдон - Ковентри 2:1
Лидс - Шрусбери 2:1
Кардифф - Колчестер 2:2 (3:0 пенальти)
Ипсвич - Бристоль Роверс 2:0
Бристоль Сити - Оксфорд 5:1
Бертон Альбион - Лестер 0:2
16 августа
КПР - Норвич 0:1
Кубок английской лиги 2023-2024 ключевые даты
|Раунд
|Базовая дата
|Первый раунд
Второй раунд
Третий раунд
Четвертый раунд
Четвертьфиналы
Полуфиналы (2 матча)
Финал
|7 августа
28 августа
25 сентября
30 октября
18 декабря
8/21 января
25 февраля