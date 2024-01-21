Кубок африканских наций. Замбия в меньшинстве спасла ничью с Танзанией

Сборные Замбии и Танзании играли во втором туре группового этапа Кубка африканских наций.

На старте турнира команды не смогли обыграть своих соперников, поэтому рассчитывали на максимальный результат сегодня.

Первый тайм пошел явно не по сценарию замбийцев. Номинальные гости вышли вперед на 11-й минуте после точного удара Саймона Мсува. В конце первой половины игры Замбия осталась в меньшинстве: два предупреждения успел схлопотать Родерик Кабве.

Вторая 45-минутка проходила под диктовку Танзании, которая была близка к тому, чтобы добыть первую в своей истории победу на Кубке африканских наций. Но Замбия спаслась от поражения на последней минуте основного времени благодаря голу Патсона Дака.

У сборной Замбии два очка в активе после двух туров. Танзания замыкает квартет с одним баллом. Лидирует в группе F Марокко (4 очка).

⌚️ FULL-TIME!



One goal in each half as Zambia & Tanzania share the points. 🤝#ZAMTAN | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Gx0kNesoJt — CAF (@CAF_Online) January 21, 2024

КАН, 2-й тур

Группа F

Замбия - Танзания - 1:1

Гол: Дака, 89 - Мсува, 11

Удаление: Кабве, 44 (второе предупреждение)