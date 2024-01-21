Кубок африканских наций. ЮАР уничтожила Намибию
Сборные ЮАР и Намибии встречались во втором туре Кубка африканских наций в группе “Е”.
Борьбы в матче не получилось - Намибия не смогла оказать никакого сопротивления номинальным хозяевам. Южноафриканская сборная забила три гола в ворота соперников в первом тайме. На 14-й минуте Перси Тау реализовал пенальти и положил начало разгрому. Развил успех свой сборной Темба Зване, забивший дважды до ухода на перерыв.
Вторая половина встречи превратилась в формальность. Команда ЮАР играла в свое удовольствие и огорчила номинальных гостей еще раз. Контрольный выстрел на счету Тапело Масеко.
Сборная ЮАР реабилитировалась за поражение от Мали в первом туре и вышла на второе место в таблице. Намбия, у которой также три очка в активе, на третьей позиции. В заключительном туре ЮАР сыграет с Тунисом, а Намибия встретится с лидером квартета - Мали.
Кубок африканских наций
2-й тур, группа “Е”
ЮАР - Намибия - 4:0
Голы: Тау, 14, с пенальти, Зване, 25, 40, Масеко, 75