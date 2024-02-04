Арсенал – Ливерпуль Ориентировочные составы и последние новости

Сегодня на «Эмирейтс» состоится центральный матч 23-го тура и, возможно, всей второй части сезона Премьер-лиги, в котором Арсенал примет в гостях Ливерпуль.

Многие известные ресурсы, такие какSofascore,Fotmob, Besoccerи Whoscored, уже выдвинули свои предположения о возможных стартовых составах каждого из коллективов.

Стоит не забывать, что у обоих команд большое количество игроков, в том числе ключевых, находится в лазарете, и по одному футболисту сборная Японии вызвала на Кубок Азии 2023.

Список травмированных игроков «канониров» меньше чем у их нынешних соперников, и сейчас в нем находятся Томас Партей и Юрьен Тимбер, а также под вопросом остается возможность выхода на поле Фабиу Виейра.

У Ливерпуля в лазарете перед сегодняшним матчем Стефан Байчетич, Жоэль Матип, Мохаммед Салах, Тиагу и Константинос Цимикас, также пока неизвестно сможет ли помочь своей команде Дарвин Нуньес.

Также Такехиро Томиясу у Арсенала и Ватару Эндо у «мерсисайдцев» были вызваны в сборную.

Все четыре источника практически полностью сошлись во мнении, кто выйдет в стартовом составе Арсенала. Единственное различие оказалось на левом фланге полузащиты, куда Sofascore, Besoccerи Whoscored поставили Имила Смита-Роу, а вот по мнению Fotmob там сыграет Кай Хаверц.

Предполагаемый состав Арсенала:

Рая – Зинченко, Габриэл, Салиба, Вайт – Смит-Роу/Хаверц, Райс, Эдегор – Мартинелли, Жезус, Сака

В стартовом составе «мерсисайдцев» также источники разделили мнение на игроке одной позиции. Речь идет о правом фланге защиты, кудаSofascore иFotmob поставили Трента Александер-Арнольда, а Besoccerи Whoscored – Конора Брэдли. В остальном мнение всех источников совпало.

Предполагаемый состав Ливерпуля:

Алиссон – Гомес, ван Дейк, Конате, Алексндер-Арнольд/Брэдли – Джонс, Маккалистер, Собослай – Диас, Нуньес, Жота.

Sofascore

Fotmob

Whoscored

Напомним, что начало матча запланировано на 17:30 по среднеевропейскому времени. Dailysports подготовил для вас информацию, где покажут матч в вашей стране.