"Крузейро" досрочно разорвал договор аренды с игроком "Шахтера"

Пресс-служба “Крузейро” на официальном сайте объявила об уходе из команды полузащитника Маркиньоса Сиприано, который был арендовал у “Шахтера”.

Руководство бразильского клуба приняло решение досрочно прекратить договор аренды, который действовал до лета 2023 года. Таким образом, хавбеку придется вернуться в “Шахтер", с которым у него действует контракт также до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Сиприано провел за “Крузейро” 10 матчей, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи.

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