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"Крузейро" досрочно разорвал договор аренды с игроком "Шахтера"

Новости футбола Сегодня, 13:40
Фото: инстаграм "Крузейро"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Крузейро"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Крузейро” на официальном сайте объявила об уходе из команды полузащитника Маркиньоса Сиприано, который был арендовал у “Шахтера”.

Руководство бразильского клуба приняло решение досрочно прекратить договор аренды, который действовал до лета 2023 года. Таким образом, хавбеку придется вернуться в “Шахтер", с которым у него действует контракт также до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Сиприано провел за “Крузейро” 10 матчей, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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