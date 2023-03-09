"Шахтер" упустил победу над "Фейеноордом" в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий “Шахтер” на своем поле сыграл вничью с роттердамским “Фейеноордом” со счетом 1:1.

На 79-й минуте счет открыл Ярослав Ракицкий, но в концовке гостей от поражения спас Эсекиэль Бульяуде.

Ответный матч “Фейеноорд” - “Шахтер” состоится 16 марта в Нидерландах.

“Шахтер” Украина – “Фейеноорд” Нидерланды - 1:1 (0:0)

Голы: Ракицкий, 79 - 1:0, Бульяуде, 88 - 1:1

“Шахтер”: Трубин, Тейлор, Ракицкий, Матвиенко, Крыськив (Джурасек, 62), Степаненко, Судаков (Петряк, 90), Бондаренко (Назарина, 90), Топалов, Зубков (Швед, 77), Траоре (Келси, 62).

“Фейеноорд”: Велленройтер, Педерсен (Траунер, 57), Ганцко, Гертрюйда, Хартман, Шиманьски (Дилросун, 72), Кекчю, Виффер, Джаханбахш (Бульяуде, 86), Идрисси (Игор Пайшао, 72), Данило.