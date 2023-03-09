Главная Новости "Шахтер" упустил победу над "Фейеноордом" в матче Лиги Европы

"Шахтер" упустил победу над "Фейеноордом" в матче Лиги Европы

Новости футбола Сегодня, 16:57
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий “Шахтер” на своем поле сыграл вничью с роттердамским “Фейеноордом” со счетом 1:1.

На 79-й минуте счет открыл Ярослав Ракицкий, но в концовке гостей от поражения спас Эсекиэль Бульяуде.

Ответный матч “Фейеноорд” - “Шахтер” состоится 16 марта в Нидерландах.

“Шахтер” Украина – “Фейеноорд” Нидерланды - 1:1 (0:0)
Голы: Ракицкий, 79 - 1:0, Бульяуде, 88 - 1:1

“Шахтер”: Трубин, Тейлор, Ракицкий, Матвиенко, Крыськив (Джурасек, 62), Степаненко, Судаков (Петряк, 90), Бондаренко (Назарина, 90), Топалов, Зубков (Швед, 77), Траоре (Келси, 62).

“Фейеноорд”: Велленройтер, Педерсен (Траунер, 57), Ганцко, Гертрюйда, Хартман, Шиманьски (Дилросун, 72), Кекчю, Виффер, Джаханбахш (Бульяуде, 86), Идрисси (Игор Пайшао, 72), Данило.

Не пропустите: “Байер” обыграл “Ференцварош” в Лиге Европы.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Шахтер Донецк Фейенорд Лига Европы
Популярные новости
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 17:12 Феерия "МЮ", победы "Юве" и "Ромы", неуспех "Шахтера": результаты Лиги Европы 9 марта
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 17:01 "Манчестер Юнайтед" разгромил испанский клуб в Лиге Европы
Фото: инстаграм "Аль-Насра"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 14:32 "Аль-Наср" Роналду проиграл конкуренту за чемпионство
Лига чемпионов Новости футбола Вчера, 17:13 Определились четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:09 "Милан" выбил "Тоттенхэм" из Лиги чемпионов
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:57 "Бавария" уверенно победила ПСЖ в Лиге чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:27 Главные новости дня: 9 марта Новости футбола Сегодня, 17:22 Победы "Фиорентины", "Вест Хэма" и "Ниццы": результаты Лиги Конференций 9 марта Новости футбола Сегодня, 17:12 Феерия "МЮ", победы "Юве" и "Ромы", неуспех "Шахтера": результаты Лиги Европы 9 марта Новости футбола Сегодня, 17:05 Ди Мария принес "Ювентусу" победу в матче Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 17:01 "Манчестер Юнайтед" разгромил испанский клуб в Лиге Европы Новости футбола Сегодня, 16:57 "Шахтер" упустил победу над "Фейеноордом" в матче Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 16:35 "Челси" определился с ценой на Маунта Новости футбола Сегодня, 16:19 "Барселона" вступила в борьбу за защитника сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 15:55 Нападающий "Тоттенхэм" "наехал" на главного тренера Новости футбола Сегодня, 15:42 Появились детали неудачных переговоров "Реала" с Асенсио
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 10 мар 2023 Прогноз на матч Кельн - Бохум 10 марта 2023 года Футбол 10 мар 2023 Прогноз на матч Кадис - Хетафе 10 марта 2023 года Футбол 11 мар 2023 Прогноз на матч Наполи - Аталанта 11 марта 2023 года Футбол 11 мар 2023 Прогноз на матч Болонья - Лацио 11 марта 2023 года