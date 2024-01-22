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Кори Перри возвращается к игре. Хоккеист подписал контракт с Эдмонтоном

Новости хоккея Сегодня, 14:19
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Кори Перри возвращается к игре. Хоккеист подписал контракт с Эдмонтоном Getty

Канадский хоккеист Кори Перри подписал контракт с Эдмонтон Ойлерз.

Клуб официально сообщил, что подписал контракт с 38-летний игроком на один год. Его зарплата будет составлять 775 тысяч долларов в год. Кори Перри будет выступать под номером 90. Напомним, что генеральный менеджер Блэкхокс Кайл Дэвидсон подтвердил, что клуб решил разорвать отношения с форвардом Кори Перри.

В офис команды поступило сообщение о неприемлемом поведении игрока в отношении работников клуба, что привело к внутреннему расследованию и решению организации прекратить рабочие отношения с 38-летним игроком.

Кори Перри - канадский хоккеист, крайний нападающий Эдмонтон Ойлерз. Обладатель Кубка Стэнли 2007 года в составе Анахайм Дакс, обладатель Кубка мира (2016), двукратный олимпийский чемпион (2010 и 2014) и чемпион мира 2016 года в составе сборной Канады.

С 22 мая 2016 года член "тройного золотого клуба". Обладатель "Харт Мемориал Трофи" как самый ценный игрок НХЛ сезона 2010/11. Трижды принимал участие в Матче всех звезд НХЛ (2008, 2011, 2012). Лидирует среди всех действующих хоккеистов НХЛ по штрафным минутам за карьеру.

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