Конец карьеры? Доротея Вирер рассказала о планах на будущее

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась своими планами на будущее и заинтриговала своих фанатов, сообщает Corriere dello Sport.

Последние несколько месяцев все размышляют над будущим итальянской спортсменки. Эта тема является одной из главных в биатлонном мире. 33-летняя биатлонистка решила приоткрыть тайну и сообщила, что она уже приняла решение относительно будущего, но стоит еще немного подождать.

"Честно говоря, я поняла, насколько прекрасна жизнь вне спорта. Все было для меня новым, и я понимаю всех тех, кто после завершения карьеры говорит, что больше никогда не вернется", - говорит Вирер.

Сейчас она пытается набрать форму к Чемпионату мира, которые пройдут в феврале. По её словам, лучше сконцентрироваться на настоящем, а там посмотрим, что будет дальше.

"Я приняла решение на будущее. О нем знаем только я и мой муж. Я приняла решение в течение нескольких недель, когда была в отпуске. В конце сезона я все расскажу, но пока я ничего не раскрываю", - добавила итальянка.

Доротея Вирер является олимпийской медалисткой, трехкратной чемпионкой мира, медалисткой мировых первенств, обладательницей двух Больших хрустальных глобусов победителя общего зачета Кубка мира по биатлону сезонов 2018/2019 и 2019/2020 годов.