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Команда Формулы-1 уберет букмекера из своего названия

Новости автоспорта Сегодня, 15:08
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Команда Формулы-1 уберет букмекера из своего названия Фото: autosport.com/ Автор неизвестен

Команда Sauber, заключившая соглашение с криптобукмекером Stake, была переименована в Stake F1 Team Kick Sauber, что вызвало недовольство швейцарских властей.

Швейцарская федеральная комиссия по казино подала в суд на Sauber из-за нарушений правил рекламы. В стране запрещена реклама нелегальных букмекерских контор и казино, а Stake не имеет лицензии для работы в Швейцарии. Это нарушение может привести к штрафу в 500 тысяч франков для Sauber, если суд признает команду виновной.

Sauber ранее сталкивалась с подобными проблемами и демонстрировала адаптивность в подстройке под ограничения по рекламе в различных странах. Несмотря на отсутствие этапов F1 в Швейцарии, команда решила сделать смелый шаг с переименованием в Stake F1 Team Kick Sauber, но теперь вынуждена искать способы решения возникшей проблемы.

На сайте команды исчезла вся реклама Stake, но официальные лица Sauber утверждают, что это не связано с делом, возбужденным швейцарскими властями, а является частью процесса ребрендинга.

Руководитель команды Алессандро Алунни заверил, что Sauber соблюдает закон: «Мы будем соблюдать все применимые законы и, если Stake будет запрещен, у нас есть альтернативное название команды. В зависимости от страны мы будем работать с другим спонсором».

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