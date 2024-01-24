Команда Формулы-1 AlphaTauri снова сменила свое название

Scuderia AlphaTauri в новом сезоне будет выступать под новым названием – Visa Cash App RB.

Это уже четвертый раз, когда команда, которая по сути является дублем Red Bull, меняет название. Они начинали как Minardi, продолжили как ToroRosso, а последние четыре года выступали под названием AlphaTauri.

4 years and countless memories. thank you for being a part of our journey ❤️ pic.twitter.com/9jClShjubk — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) January 23, 2024

Презентация новой команды официально состоится 8 февраля в Лас-Вегасе.

Ранее компания Red Bull официально зарегистрировала название бренда, торговую марку и логотип Racing Bulls. Судя по всему, именно так можно расшифровать RB в новом названии.