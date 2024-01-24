Команда Формулы-1 AlphaTauri снова сменила свое название
Новости автоспорта Сегодня, 08:07
twitter.com/AlphaTauriF1
Scuderia AlphaTauri в новом сезоне будет выступать под новым названием – Visa Cash App RB.
Это уже четвертый раз, когда команда, которая по сути является дублем Red Bull, меняет название. Они начинали как Minardi, продолжили как ToroRosso, а последние четыре года выступали под названием AlphaTauri.
Презентация новой команды официально состоится 8 февраля в Лас-Вегасе.
Ранее компания Red Bull официально зарегистрировала название бренда, торговую марку и логотип Racing Bulls. Судя по всему, именно так можно расшифровать RB в новом названии.
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