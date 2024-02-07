Ключевой игрок Баварии рискует пропустить битву с Байером

Основной вратарь Баварии Мануэль Нойер рискует пропустить ключевой матч против Байера.

По информации репортера Sky Sport Торбена Хоффманна, 7 февраля голкипер не тренировался вместе с партнерами по команде из-за проблем с коленом. На днях станет понятно, сможет ли опытный вратарь принять участие в матче с Байером.

В текущем сезоне 37 летний Нойер сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. В восьми встречах немецкий голкипер сумел сохранить свои ворота “на замке”.

Бавария приедет в гости к Байеру в субботу, 10 февраля. Мюнхенская команда подходит к поединку в статусе догоняющей: Фармацевты впереди на два очка.