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Карло Анчелотти рассказал о сроках возвращения травмированных игроков

Новости футбола 04 фев 2024, 03:53
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Карло Анчелотти рассказал о сроках возвращения травмированных игроков Карло Анчелотти рассказал о сроках возвращения травмированных игроков

У мадридского Реала очень длинный список травмированных игроков, куда входит множество ключевых футболистов, среди которых Тибу Куртуа, Винисиус Жуниор, Давид Алаба, Эдерд Милитао.

«Лос Бланкос» на данный момент находятся в гонке за чемпионство опережая Жирону всего на одно очко, но имея игру в запасе, а своих вечных соперников – Барселону мадридцы опережают на семь балов.

Главный тренер Реал Мадрида Карло Анчелотти рассказал о травмах игроков и о возможных сроках их возвращения. По словам итальянского специалиста, у команды могла быть критическая ситуация, но они с этим справились.

«Милитао вернется в апреле или в конце марта. Он начинает чувствовать себя очень хорошо.

Мы думали о том, чтобы после травмы [Давида] Алабы мы могли бы переместить [Орельена] Чуамени в случае критической ситуации, и он отлично с этим справился.

Но теперь мы имеем абсолютная чрезвычайную ситуацию, если [Антонио] Рюдигер не сыграет. Но это может быть только на одну игру, не на весь сезон, а вскоре и Милитао вернется».

Он также намекнул, что может использовать универсального француза Эдуардо Камавингу в качестве центрального защитника, если того потребует ситуация.

«Он никогда не играл на этой позиции, но может. Он очень быстро получает мяч, он очень силен в дуэлях, он очень быстр. Это три варианта придают мне уверенности. Я думаю, он может это сделать.

Я думаю, что завтра он выступит очень хорошо. Лично я считаю, что работа центрального защитника самая простая в футболе, потому что ты используешь больше голову, чем энергию, поэтому я думаю, что они втроем с этим справятся».

Следующий матч Реал Мадрид проведет уже сегодня приняв в гости Атлетико Мадрид. Карло Анчелотти будет стараться взять реванш у Диего Симеоне за поражение в первом круге, ведь это единственный раз, когда «Лос Бланкос» проиграли в текущем розыгрыше Ла Лиги, а также именно «матрасники» выбили Реал Мадрид из гонки за Кубок Испании.

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