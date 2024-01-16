Календарь шестого этапа Кубка Мира по биатлону 2023-24

Календарь шестого этапа Кубка мира по биатлону в сезоне 2023-24, который пройдет в итальянском Антхольце.

Соревнования начнутся в четверг, 18 января. В первый день пройдет короткая индивидуальная гонка у мужчин. Представляет вам полное расписание шестого этапа Кубка мира в Антхольце.

18 января

Короткая индивидуальная гонка, мужчины - 15:20

19 января

Короткая индивидуальная гонка, женщины - 14:40

20 января

Одиночная смешанная эстафета - 13:55

Смешанная эстафета - 15:45

21 января

Масстарт, мужчины - 13:30

Масстарт, женщины - 15:45