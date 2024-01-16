Календарь шестого этапа Кубка Мира по биатлону 2023-24
Новости биатлона Сегодня, 14:13
Календарь шестого этапа Кубка мира по биатлону в сезоне 2023-24, который пройдет в итальянском Антхольце.
Календарь шестого этапа Кубка мира по биатлону в сезоне 2023-24, который пройдет в итальянском Антхольце.
Соревнования начнутся в четверг, 18 января. В первый день пройдет короткая индивидуальная гонка у мужчин. Представляет вам полное расписание шестого этапа Кубка мира в Антхольце.
18 января
- Короткая индивидуальная гонка, мужчины - 15:20
19 января
- Короткая индивидуальная гонка, женщины - 14:40
20 января
- Одиночная смешанная эстафета - 13:55
- Смешанная эстафета - 15:45
21 января
- Масстарт, мужчины - 13:30
- Масстарт, женщины - 15:45
Напомним, вам временную турнирную таблицу Кубка мира по биатлону 2023-24. Также, можете ознакомиться с полным расписанием и результатами гонок.
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