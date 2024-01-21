Исполнительный директор из Ман Сити перешел в Юнайтед. Сэр Джим Рэтклифф начинает менять команду

Манчестер Юнайтед совершил масштабный переворот внутри команды, назначив Омара Берраду новым исполнительным директором. До этого он работал в Манчестер Сити.

Беррада подал в отставку со своего поста в «Этихаде» после тринадцати лет работы, из которых восемь последних он был на посту главного футбольного директора «горожан».

Омар был ключевой фигурой в становлении «Сити» лучшей командой Европы, и инсайдеры Etihad настаивают, что он уйдет без каких-либо обид. Они непреклонны: структура управления настолько прочна, что после ухода Беррады не будет никаких дестабилизирующих последствий.

На данный момент департамент футбольных операций Манчестер Сити возглавляет председатель Халдун аль Мубарак, а им руководят высокопоставленные деятели Чики Бегиристейн, Ферран Сориано и Брайан Марвуд.

Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что сэр Джим Рэтклифф, который планирует вновь сделать Манчестер Юнайтед великим клубом, после того, как инвестировал в него £1,3 млрд, хочет преподнести эти изменения как серьезность своих намерений.