Испанский мотоциклист погиб в результате аварии на ралли Дакар

Испанский мотогонщик Карлес Фалькон погиб в результате аварии на ралли Дакар-2024, сообщает AFP News Agency.

Напомним, что во время третьего дня соревнований Фалькон на сложном рельефе из камней получил отек мозга с переломом позвонка и его ввели в искусственную кому. Также, официальный сайт Дакара сообщил, что 46-летний испанец разбился на 448-м километре спецучастка. Об инциденте сообщил гонщик, который ехал за его спиной.

В больницу пострадавшего доставил медицинский вертолет, который прибыл на место происшествия, на тот момент у спортсмена не было пульса.

45-летний спортсмен пережил остановку сердца. Травма головы привела к отеку головного мозга, из-за чего Карлеса пришлось перевести в состояние искусственной комы. К сожалению, травмы, полученные Фальконом в результате аварии, оказались несовместимыми с жизнью.

Фалькон на Дакаре 2024 представлял команду Twintrail. В 2022 году он стал 68 в итоговом зачете среди мотоциклистов.

Напомним, что ралли рейд Дакар 2024 в этом году проходит в Саудовской Аравии с 6 по 19 января. Марафон состоит из нескольких дисциплин: автомобили, мотоцикл, квадроцикл, грузовики.