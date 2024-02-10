Интер оказался не по зубам. Рома впервые проиграла во главе с Де Росси

В поединке 24-го тура итальянской Серии А, лидер чемпионата Интер противостоял столичной Роме. «Волки» под руководством Де Росси преобразились и пытаются больше времени проводить с мячом у чужих ворот.

Однако в середине тайма “нерадзурри” открыли счет усилиями Ачерби. Хозяева быстро отыгрались, когда Манчини забил после подачи штрафного, а перед свистком на перерыв и вовсе повели в счете. На второй тайм гости вышли злыми и сходу принялись за дело. Сперва Маркус Тюрам счет сравнял, а спустя еще несколько минут зимний новичок римлян Анхелиньо срезал мяч в собственные ворота. После этого Интер шансов хозяевам уже не давал и спокойно довел матч до победы, забив еще раз в самой концовке.

«Черно-синие» продолжают уверенно лидировать после этого матча, а «волки» рискуют пропустить вперед Болонью по итогам текущего тура.

Рома — Интер — 2:4

Голы: Манчини 28, Эль-Шаарави 44 — Ачерби 17, Тюрам 49, Анхелиньо 56 (автогол), Бастони 90+3.