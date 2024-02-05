Интер намерен продлить контракты с ведущими игроками

Нынешний лидер чемпионата Италии Интер намерен оставить двух ведущих игроков в своём составе на дольше.

По сообщению Calciomercato, «нерадзурри» ведут переговоры по продлению контракта с Лаутаром Мартинесом и Николо Бареллой. Ныне все усилия клубных боссов брошены на разговоры с Мартинесом, хоть и с представителями Бареллы также ведутся переговоры.

Ранее сообщалось, что 26-летнему итальянскому полузащитнику было предложено контракт до лета 2028 года с годовым окладом в 6,5 миллиона евро.

У обеих этих игроков контракты рассчитаны до лета 2026 года, но аргентинца Transfermarkt оценивает в 110 миллионов евро, а итальянца – в 75 миллионов евро.

Также в течение 48 часов Интер подпишет контракт с полузащитником Наполи Петром Зелинским, который перейдет в стан «нерадзурри» летом свободным агентом.