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Интер – Атлетико. Ориентировочные составы и последние новости

Новости футбола Сегодня, 07:41
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Интер – Атлетико. Ориентировочные составы и последние новости twitter.com/Inter

Завтра, 20 февраля, Интер на стадионе Джузеппе Меацца сыграет против Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Dailysports приготовил для вас последние новости по матчу, а также ориентировочные составы команды.

Интеру в текущем сезоне пока что удается избегать тяжелых травм своих ключевых футболистов. Завтра главный тренер команды Симоне Индзаги также сможет рассчитывать на свой практически оптимальный состав.

Точно не сыграет правый латераль Хуан Куадрадо, который выбыл практически до конца всего сезона и не попал в заявку на Лигу чемпионов. Под вопросом находится участие центрального защитника Франческо Ачерби, а также центрального полузащитника Давиде Фраттези. У обоих футболистов незаначительніе мышечные повреждения.

У Атлетико ситуация с травмами несколько хуже. В матче против Интера точно не смогут сыграть вингер Тома Лемар, правый защитник Сесар Аспиликуэта и центральный защитник Габриэль Паулиста.

Что касается лучшего бомбардира Атлетико Альваро Мораты, который выбыл из-за травмы колена, есть шанс, что он сможет сыграть. Однако вероятность его участия в матче крайне невелика.

Ориентировочный состав Интера

  • Зоммер – Дармиан, Павар, де Врей, Бастони, Димарко – Барелла, Чалханоглу, Мхитарян – Тюрам, Лаутаро Мартинес

Ориентировочный состав Атлетико

  • Облак – Льоренте, Савич, Витсель, Эрмосо, Лино – Барриос, Де Поль, Коке – Гризманн, Депай

Начало матча в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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