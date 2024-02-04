Имавов победил Долидзе и бросил вызов Стрикленду. Результаты UFC Fight Night 235
Сегодня ночью на «ApexArena» в Лас-Вегасе, США, прошел турнир UFC Fight Night 235.
Главный событием вечера был бой между спортсменами из первой дюжины рейтинга, средневесами Романом Долидзе (12-2) из Грузии и французом Нассурдин Имавовым (12-4), которые находятся на восьмом и одиннадцатом месте в рейтинге, соответственно.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой спортсмена из Франции решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46).
Нассурдин Имавов в смешанных единоборствах одержал тринадцатую победу. На его счету также четыре поражения. В предыдущий раз он выходил в октагон в июне прошлого года на турнире UFC 289. Соперником Нассурдина был Крис Кёртис. Их бой был признан несостоявшимся после того, как спортсмены столкнулись головами.
На счету Долидзе двенадцать побед и три поражения в MMA. Последний поединок он провёл в марте 2023 года, единогласным решением судей проиграв итальянцу Марвину Веттори.
После своей победы Имавов заявил, что хочет провести бой с ывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом.
«Кэмп был потрясающим, большое спасибо моей команде. Хочу поблагодарить всех своих тренеров. Я хочу биться с Шоном Стриклендом».
Напомним, Имавов уже дрался с Шоном Стриклендом в январе 2023 года. Тогда Нассурдин потерпел поражение от американского бойца единогласным решением судей.
Dailysports подготовил для вас все результаты UFC Fight Night 235 согласно карда турнира
Предварительный кард
- Молли Маккэнн победила Диану Белбиту болевым приёмом на руку (armbar) — (Раунд 1, 4:59)
- Чарльз Джонсон победил Азата Максума единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
- Темба Горимбо победил Пита Родригеса техническим нокаутом (Раунд 1, 0:32)
- Чон Ён Ли победил Блейка Билдера единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
- Луана Каролина победила Юлию Столяренко техническим нокаутом (Раунд 3, 4:52)
- Маркель Медерос победил Лэндона Киньонеса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
- Джамал Погс победил Томаса Петерсена единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)
Основной кард
- Чарли Радтке победил Гилберта Урбину техническим нокаутом (Раунд 1, 4:47)
- Бой Алиасхаба Хизриева и Махмуда Мурадова был остановлен на 11-й секунде первого раунда и признан несостоявшимся из-за ненамеренного тычка в глаз
- Наталия Силва победила Вивиан Араужо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
- Рэнди Браун победил Муслима Салихова техническим нокаутом (раунд 1, 3:17)
- Ренато Мойкано победил Дрю Добера единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
- Нассурдин Имавов победил Романа Долидзе решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46)