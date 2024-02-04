Имавов победил Долидзе и бросил вызов Стрикленду. Результаты UFC Fight Night 235

Сегодня ночью на «ApexArena» в Лас-Вегасе, США, прошел турнир UFC Fight Night 235.

Главный событием вечера был бой между спортсменами из первой дюжины рейтинга, средневесами Романом Долидзе (12-2) из Грузии и французом Нассурдин Имавовым (12-4), которые находятся на восьмом и одиннадцатом месте в рейтинге, соответственно.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой спортсмена из Франции решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46).

A battle from the very first round @Imavov1 is leaving tonight's #UFCVegas85 main event with the victory! 💪 pic.twitter.com/rtVdVu8FlD — UFC (@ufc) February 4, 2024

Нассурдин Имавов в смешанных единоборствах одержал тринадцатую победу. На его счету также четыре поражения. В предыдущий раз он выходил в октагон в июне прошлого года на турнире UFC 289. Соперником Нассурдина был Крис Кёртис. Их бой был признан несостоявшимся после того, как спортсмены столкнулись головами.

На счету Долидзе двенадцать побед и три поражения в MMA. Последний поединок он провёл в марте 2023 года, единогласным решением судей проиграв итальянцу Марвину Веттори.

После своей победы Имавов заявил, что хочет провести бой с ывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом.

«Кэмп был потрясающим, большое спасибо моей команде. Хочу поблагодарить всех своих тренеров. Я хочу биться с Шоном Стриклендом».

Напомним, Имавов уже дрался с Шоном Стриклендом в январе 2023 года. Тогда Нассурдин потерпел поражение от американского бойца единогласным решением судей.

Dailysports подготовил для вас все результаты UFC Fight Night 235 согласно карда турнира

Предварительный кард

Молли Маккэнн победила Диану Белбиту болевым приёмом на руку (armbar) — (Раунд 1, 4:59)

Чарльз Джонсон победил Азата Максума единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Темба Горимбо победил Пита Родригеса техническим нокаутом (Раунд 1, 0:32)

Чон Ён Ли победил Блейка Билдера единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Луана Каролина победила Юлию Столяренко техническим нокаутом (Раунд 3, 4:52)

Маркель Медерос победил Лэндона Киньонеса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Джамал Погс победил Томаса Петерсена единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)

Основной кард