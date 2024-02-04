EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости MMA Имавов победил Долидзе и бросил вызов Стрикленду. Результаты UFC Fight Night 235

Имавов победил Долидзе и бросил вызов Стрикленду. Результаты UFC Fight Night 235

Новости MMA 04 фев 2024, 02:01
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Имавов победил Долидзе и бросил вызов Стрикленду. Результаты UFC Fight Night 235 Фото с сайта mmafighting.com/Автор неизвестен

Сегодня ночью на «ApexArena» в Лас-Вегасе, США, прошел турнир UFC Fight Night 235.

Главный событием вечера был бой между спортсменами из первой дюжины рейтинга, средневесами Романом Долидзе (12-2) из Грузии и французом Нассурдин Имавовым (12-4), которые находятся на восьмом и одиннадцатом месте в рейтинге, соответственно.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой спортсмена из Франции решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46).

Нассурдин Имавов в смешанных единоборствах одержал тринадцатую победу. На его счету также четыре поражения. В предыдущий раз он выходил в октагон в июне прошлого года на турнире UFC 289. Соперником Нассурдина был Крис Кёртис. Их бой был признан несостоявшимся после того, как спортсмены столкнулись головами.

На счету Долидзе двенадцать побед и три поражения в MMA. Последний поединок он провёл в марте 2023 года, единогласным решением судей проиграв итальянцу Марвину Веттори.

После своей победы Имавов заявил, что хочет провести бой с ывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом.

«Кэмп был потрясающим, большое спасибо моей команде. Хочу поблагодарить всех своих тренеров. Я хочу биться с Шоном Стриклендом».

Напомним, Имавов уже дрался с Шоном Стриклендом в январе 2023 года. Тогда Нассурдин потерпел поражение от американского бойца единогласным решением судей.

Dailysports подготовил для вас все результаты UFC Fight Night 235 согласно карда турнира

Предварительный кард

  • Молли Маккэнн победила Диану Белбиту болевым приёмом на руку (armbar) — (Раунд 1, 4:59)
  • Чарльз Джонсон победил Азата Максума единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
  • Темба Горимбо победил Пита Родригеса техническим нокаутом (Раунд 1, 0:32)
  • Чон Ён Ли победил Блейка Билдера единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
  • Луана Каролина победила Юлию Столяренко техническим нокаутом (Раунд 3, 4:52)
  • Маркель Медерос победил Лэндона Киньонеса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
  • Джамал Погс победил Томаса Петерсена единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)

Основной кард

  • Чарли Радтке победил Гилберта Урбину техническим нокаутом (Раунд 1, 4:47)
  • Бой Алиасхаба Хизриева и Махмуда Мурадова был остановлен на 11-й секунде первого раунда и признан несостоявшимся из-за ненамеренного тычка в глаз
  • Наталия Силва победила Вивиан Араужо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
  • Рэнди Браун победил Муслима Салихова техническим нокаутом (раунд 1, 3:17)
  • Ренато Мойкано победил Дрю Добера единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
  • Нассурдин Имавов победил Романа Долидзе решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46)
Популярные новости
Отличные новости для Нигерии. Лидер Суперорлов сможет сыграть против ЮАР Новости футбола Сегодня, 14:37 Отличные новости для Нигерии. Лидер Суперорлов сможет сыграть против ЮАР
Настоящая сенсация. Определился первый финалист Кубка Азии-2023 Новости футбола Сегодня, 11:59 Настоящая сенсация. Определился первый финалист Кубка Азии-2023
Хет-трик Фодена помог Сити одержать очередную победу в Премьер-лиге Новости футбола Вчера, 17:02 Хет-трик Фодена помог Сити одержать очередную победу в Премьер-лиге
ФОТО. Чьи кубики лучше? Чемпионка Australian Open и ее подруга похвастались фигурами Новости тенниса 04 фев 2024, 06:26 ФОТО. Чьи кубики лучше? Чемпионка Australian Open и ее подруга похвастались фигурами
Арбитр применил физическую силу. Четвертьфинал Кубка Африки закончился большим скандалом Новости футбола 03 фев 2024, 15:11 Арбитр применил физическую силу. Четвертьфинал Кубка Африки закончился большим скандалом
Мбаппе принял решение о переходе в Реал Новости футбола 03 фев 2024, 15:08 Мбаппе принял решение о переходе в Реал
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:16 Кубок Англии 2023-2024 Четвертый раунд: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 17:11 Иран – Катар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023 Новости футбола Сегодня, 16:50 Сумасшедшие деньги за Салаха, Клопп готов изменить свои планы. Daily Digest за 6 февраля Новости футбола Сегодня, 16:09 Клопп готов тренировать в следующем сезоне только одну команду Новости баскетбола Сегодня, 15:47 Звезда Филадельфии перенес операцию на мениске. Есть надежда на возвращение в плей-офф Новости бокса Сегодня, 15:40 "Я заберу его душу". Нганну вызывающе обратился к Джошуа Новости футбола Сегодня, 15:39 Звездный португальский тренер не против снова вернуться в Челси Новости футбола Сегодня, 15:11 Египет назначил главным тренером сборной легендарного в прошлом игрока Новости футбола Сегодня, 14:37 Отличные новости для Нигерии. Лидер Суперорлов сможет сыграть против ЮАР Новости биатлона Сегодня, 14:18 Стадион для Чемпионата Мира по биатлону закрыли из-за повреждений
Прогнозы на спорт
Теннис 07 фев 2024 Сорана Кирстя – Мария Саккари прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Теннис 07 фев 2024 Эмма Радукану – Онс Жабер прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Иран – Катар прогноз и ставки на матч 7 февраля Футбол 07 фев 2024 Санта-Клара – Порту прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Баскетбол 07 фев 2024 Бешикташ — Хапоэль Тель-Авив прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Нигерия - Южная Африка прогноз и ставки на матч 7 февраля Футбол 07 фев 2024 Лион – Лилль прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Майнц – Унион прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Газиантеп – Фенербахче прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Аль-Таи – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 7 февраля