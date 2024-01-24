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Играли в гольф и шахматы. Азар встретился с болбоем, которого ударил 11 лет назад

Новости футбола Сегодня, 16:50
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Играли в гольф и шахматы. Азар встретился с болбоем, которого ударил 11 лет назад Играли в гольф и шахматы. Азар встретился с болбоем, которого ударил 11 лет назад

23 января 2013 года, во время матча Carabao Cup между Свуонси и Челси, футболист "синих" Эден Азар ударил болбоя.

Имя того самого болбоя Чарли Морган. В 2015 году со школьным другом он основал премиальную водку "Au Vodka" - эта ниша на рынке Великобритании была почти пуста. Ее главная особенность - золотистая бутылка. Эту водку рекламировали такие крупные фигуры, как Флойд Майузер и Рональдинью. The Times в своем рейтинге "молодых богачей" разместили Моргана с другом на 24 месте, оценив их состояние в 40 млн фунтов на каждого.

Так вот, Эден Азар, который тогда ударил ногой парня, встретился с ним и провел время вместе. Они сыграли в шахматы, гольф и сделали несколько фото. Азар также присоединился к рекламе продукции Чарли Моргана.

"Приятная вещь на пенсии - это встреча со старыми друзьями. Ты прошел долгий путь за 11 лет, друг", - написал бывший футболист Челси.

Напомним, что 10 октября 2023 года Азар объявил о завершении карьеры. Бельгиец вместе с Лиллем выиграл Лигу 1 и Кубок Франции, с Челси он становился двукратным чемпионом Англии, дважды выигрывал Лигу Европы, становился обладателем Кубка Англии и Carabao Cup. В составе Реала, Азар дважды выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны, по разу - Лигу чемпионов, Кубок Испании и Суперкубок УЕФА.

Всего за карьеру вингер сыграл за клубы 622 матча, забил 167 голов и отдал 157 результативных передач.

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