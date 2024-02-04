Хойлунд и Гарначо делают результат. Видео голов и обзор матча Ман Юнайтед — Вест Хэм — 3:0

4 февраля в матче 23-го тура английской Премьер-лиги на Олд Траффорд Манчестер Юнайтед принимал Вест Хэм. Команды подошли к этому матчу занимая соседние места в турнирной таблице. Небольшим фаворитом считалась команда хозяев, однако «молотобойцы» вполне неплохо выглядели в последних матчах.

Подопечные тен Хага сегодня провели хороший матч и сумели добиться важнейшей победы. Главными ковалями успеха выступили Расмус Хойлунд, праздновавший в этот день свое 21-летие, и Алехандро Гарначо, на счету которого дубль.

Благодаря этой победе «красные дьяволы» поменялись местами с поверженным соперником в турнирной таблице и теперь занимают шестую строчку. До идущего пятым Тоттенхэма — отставание в пять очков.

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм — 3:0

Голы: Хойлунд 23, Гарначо 49, 84.