Голкипер сборной Исландии переходит в клуб АПЛ

Брентфорд договорился о переходе голкипера шведского Эльфсборга и сборной Исландии Хакона Рафна Вальдимарссона, сообщает Фабрицио Романо.

За переход 22-летнего вратаря Брентфорд заплатит 3,1 миллиона евро, а еще 900 тысяч Эльфсборг может получить в качестве бонусов. Вальдимарссон подпишет контракт до лета 2028 года. Для завершения трансфера футболисту осталось только пройти медосмотр.

Брентфорд выиграл борьбу за Вальдимарссона у Астон Виллы и Копенгагена.

Вальдимарссон перешел в Эльфсборг из исландского клуба Гротта летом 2021 года. В завершившемся сезоне он отыграл 29 матчей, в 14 из которых оформил клиншит. Эльфсборг финишировал на втором месте, уступив Мальме лишь по разнице забитых и пропущенных голов.

За сборную Исландии, которая сыграет против Израиля в полуфинале плей-оф отбора на Евро-2026, Вальдимарссон сыграл 6 матчей.