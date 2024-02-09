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Главный тренер Ливерпуля оценил состояние ключевого полузащитника команды

Новости футбола Сегодня, 11:49
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Главный тренер Ливерпуля оценил состояние ключевого полузащитника команды Главный тренер Ливерпуля оценил состояние ключевого полузащитника команды

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп оценил травму полузащитника Тьяго Алькантары.

На предматчевой пресс-конференции немецкий специалист заявил, что надеется на то, что испанский полузащитник еще сыграет в этом сезоне. По его словам, на тренировках Тьяго выглядел фантастически, однако снова мышечная травма.

Напомним, футболист вышел на замену в матче с Арсеналом. Он вернулся на поле после десяти месяцев восстановления от травмы бедра. Однако, после игры он пожаловался на дискомфорт и ему диагностировали мышечную травму. Добавляется, что пока неизвестно, сколько времени пропустит Тьяго.

Напомним, что 18 сентября 2020 года, Ливерпуль объявил о подписании долгосрочного контракта с игроком. Стоимость трансфера составила 20 миллионов фунтов стерлингов плюс возможные бонусы в размере пяти миллионов. 20 сентября игрок дебютировал за новый клуб, выйдя на замену в перерыве гостевого матча чемпионата Англии против Челси.

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