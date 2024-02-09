Главный тренер Ливерпуля оценил состояние ключевого полузащитника команды

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп оценил травму полузащитника Тьяго Алькантары.

На предматчевой пресс-конференции немецкий специалист заявил, что надеется на то, что испанский полузащитник еще сыграет в этом сезоне. По его словам, на тренировках Тьяго выглядел фантастически, однако снова мышечная травма.

Напомним, футболист вышел на замену в матче с Арсеналом. Он вернулся на поле после десяти месяцев восстановления от травмы бедра. Однако, после игры он пожаловался на дискомфорт и ему диагностировали мышечную травму. Добавляется, что пока неизвестно, сколько времени пропустит Тьяго.

Напомним, что 18 сентября 2020 года, Ливерпуль объявил о подписании долгосрочного контракта с игроком. Стоимость трансфера составила 20 миллионов фунтов стерлингов плюс возможные бонусы в размере пяти миллионов. 20 сентября игрок дебютировал за новый клуб, выйдя на замену в перерыве гостевого матча чемпионата Англии против Челси.