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Главные новости дня: 30 января

Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: инстаграм Жоау Канселу/Автор неизвестен Фото: инстаграм Жоау Канселу/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 30 января.

Украинский полузащитник “Марселя” Руслан Малиновский отреагировал на критику за объятия с российским хавбеком “Монако” Александром Головиным.

Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Испании.

"Эвертон" назначил нового главного тренера и готов заплатить около 50 миллионов за евро за хавбека "Челси".

"Манчестер Юнайтед" может совершить экстренный трансфер в январе.

Турецкий "Умраниесспор" подписал нападающего "Шахтера".

“Валенсия” уволила Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера.

"Ювентус" повесил огромный ценник на нападающего Душана Влаховича.

Защитник “Манчестер Сити” Жоау Канселу перейдет в “Баварию”.

"Вулверхэмптон" купил бразильского таланта.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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