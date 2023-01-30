Главные новости дня: 30 января
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 30 января.
Украинский полузащитник “Марселя” Руслан Малиновский отреагировал на критику за объятия с российским хавбеком “Монако” Александром Головиным.
Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Испании.
"Эвертон" назначил нового главного тренера и готов заплатить около 50 миллионов за евро за хавбека "Челси".
"Манчестер Юнайтед" может совершить экстренный трансфер в январе.
Турецкий "Умраниесспор" подписал нападающего "Шахтера".
“Валенсия” уволила Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера.
"Ювентус" повесил огромный ценник на нападающего Душана Влаховича.
Защитник “Манчестер Сити” Жоау Канселу перейдет в “Баварию”.
"Вулверхэмптон" купил бразильского таланта.
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