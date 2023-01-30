Украинец Малиновский ответил на критику за объятия с российским футболистом

Украинский полузащитник “Марселя” Руслан Малиновский отреагировал на критику за объятия с российским хавбеком “Монако” Александром Головиным после окончания матча чемпионата Франции (1:1).

“Я хочу извиниться перед украинцами за жест в адрес игрока ”Монако". Я понимаю, что лучше было бы обойти его стороной. Но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После окончания матча все игроки жмут друг другу руки, поэтому я сделал это машинально.

Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те оскорбления и хейт за секундную оплошность по сравнению с тем, что мы делаем для Украины и украинцев с начала войны, вызывают у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки.

В индивидуальном виде спорта я даже не вышел бы играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований", - написал Малиновский в социальной сети.

Напомним, что 29-летний Малиновский перешел в “Марсель” в зимнее трансферное окно из “Аталанты”.

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