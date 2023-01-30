"Манчестер Юнайтед" может совершить экстренный трансфер в январе

"Манчестер Юнайтед" может незапланированно выйти на трансферный рынок из-за травмы датского полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, решение о возможном трансфере будет принято по результатам медицнского обследования, которое определит сроки восстановления датчанина.

Напомним, что ранее манкунианцы на длительный срок из-за травмы потеряли голландского полузащитника Донни ван де Бека.

В нынешнем сезоне 30-летний Эриксен провел за “Манчестер Юнайтед” 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач.

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