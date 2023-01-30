Гаттузо уволен с поста главного тренера испанского клуба

Пресс-служба “Валенсии” на официальном сайте объявила об увольнении Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера.

Причиной отставки стали разногласия между руководством клуба и итальянским специалистом по поводу усиления состава команды. Другой причиной являются неудовлетворительные выступления “летучих мышей” в чемпионате Испании.

45-летний Гаттузо тренировал “Валенсию" с лета 2022 года. Под его руководством клуб занимает 14-е место в чемпионате Испании, набрав 20 очков в 18 матчах.

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