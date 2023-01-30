"Вулверхэмптон" купил бразильского таланта

Пресс-служба “Вулверхэмптона" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Фламенго” Гомеса да Силвы.

Английский клуб заплатил за футболиста 19 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2028 года.

21-летний да Силва выступал за “Фламенго” с 2020 года. Всего он провел за клуб 117 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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