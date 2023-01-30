"Эвертон" готов заплатить около 50 млн за евро за хавбека "Челси"

“Эвертон” проявляет интерес к полузащитнику “Челси” Конору Галлахеру, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, ливерпульский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия зимнего летнего трансферного окна. “Эвертон” готов заплатить за игрока около 50 миллионов евро с учетом бонусов.

В нынешнем сезоне 22-летний Галлахер провел за “Челси” 18 матчей в чемпионате Англии, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Арсенал" не оставляет попыток приобрести хавбека "Брайтона" Кайседо.