Главные новости дня: 22 марта
Новости футбола Сегодня, 17:55
Фото: инстаграм УАФ/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 22 марта.
Сборная Бельгии получила нового капитана.
“Порту” может остаться без главного тренера.
Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью может вернуться в “Реал”, но затем данная информация была опровергнута.
В "Барселоне" разработали план по возвращению Лионеля Месси.
Полузащитник Месут Озил объявил о завершении карьеры футболиста.
ПСЖ готов продать португальского хавбека, которого купил менее года назад.
"Рома" может пригласить топ-тренера.
"Барселона" определилась с ценой на Ансу Фати.
Украина провально стартовала в отборе на юношеский Евро-2023.
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