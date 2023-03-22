Главные новости дня: 22 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 22 марта.

Сборная Бельгии получила нового капитана.

“Порту” может остаться без главного тренера.

Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью может вернуться в “Реал”, но затем данная информация была опровергнута.

В "Барселоне" разработали план по возвращению Лионеля Месси.

Полузащитник Месут Озил объявил о завершении карьеры футболиста.

ПСЖ готов продать португальского хавбека, которого купил менее года назад.

"Рома" может пригласить топ-тренера.

"Барселона" определилась с ценой на Ансу Фати.

Украина провально стартовала в отборе на юношеский Евро-2023.

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