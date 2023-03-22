ПСЖ готов продать португальского хавбека, которого купил менее года назад

ПСЖ готов продать португальского полузащитника Ренату Саншеша, который перешел в команду менее года назад из “Лилля”.

Несколько клубов английской Премьер-лиги, включая “Астон Виллу”, “Ливерпуль”, “Ньюкасл”, “Тоттенхэм” и “Вулверхэмптон”, а также итальянский “Милан”, заинтересованы в приобретении талантливого игрока.

В текущем сезоне Саншеш принял участие в 16 матчах французской Лиги 1 и забил два мяча.

Также на его счету три матча в Лиге чемпионов и один матч в Кубке Франции.