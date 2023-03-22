34-летний Месут Озил объявил о завершении карьеры футболиста.

Он выразил благодарность своим клубам, тренерам, товарищам по команде, семье, друзьям и болельщикам за поддержку.

На протяжении 17 лет профессиональной игры он играл в “Шальке”, “Вердере”, “Реале”, “Арсенале”, “Фенербахче” и “Истанбуле”.

С “Реалом” немецкий футболист становился победителем чемпионата Испании, Кубка и Суперкубка страны, с “Арсеналом” выиграл Кубок и Суперкубок Англии трижды.

В составе сборной Германии он провел 92 матча и забил 23 гола.