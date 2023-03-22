“Порту” может остаться без главного тренера

48-летний главный тренер “Порту” Сержиу Консейсау может покинуть свою должность в ближайшее время.

По информации из издания Record, это может произойти из-за заявлений президента клуба Пинту да Кошты о том, что в этом сезоне на команду потратили внушительную сумму.

Из-за давления со стороны руководства тренер рассматривает возможность ухода.

Консейсау работает с португальской командой с 2017 года, в его активе 316 матчей, из которых 228 побед, 44 ничьи и 44 поражения.