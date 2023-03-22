Моуринью не возглавит "Реал"

Мадридский “Реал” не собирается приглашать Жозе Моуринью на пост главного тренера, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб не рассматривает вариант с возвращением португальского специалиста. При этом президент клуба Флорентино Перес сохраняет хорошие отношения с португальцем и периодически с ним общается.

Ранее сообщалось, что 60-летний Моуринью летом может покинуть “Рому”, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов. Ранее он работал в “Реале” с 2010 по 2013 год.

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