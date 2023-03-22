Сборная Бельгии получила нового капитана

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне был назначен капитаном национальной сборной Бельгии, сообщил главный тренер команды Доменико Тедеско.

По словам футболиста, для него это был момент гордости, так как представлять свою страну в таком качестве - большая честь.

Он надеется, что хорошо справится со своей новой ролью.

Вице-капитанами команды назначены вратарь Тибо Куртуа и нападающий Ромелу Лукаку.

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре сборная Бельгии не смогла преодолеть групповой этап.