"Барселона" определилась с ценой на Фати

“Барселона” готова продать нападающего Ансу Фати, сообщает Todofichajes.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба разочаровано игрой и травматичностью футболиста. В связи с этим каталонцы готовы продать его 40-50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Фати провел за “Барселону” 38 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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