"Рома" может пригласить топ-тренера
Новости футбола Сегодня, 13:17
Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен
Новым главным тренером римской “Ромы” может стать наставник лондонского “Тоттенхэма” Антонио Конте, сообщает Roma Press.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве приоритетного варианта в случае ухода нынешнего наставника португальца Жозе Моуринью.
Ранее сообщалось, что Конте может покинуть “Тоттенхэм”, так как его контракт с клубом истекает летом 2023 года, и обе стороны не заинтересованы в новом соглашении.
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