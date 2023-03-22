"Рома" может пригласить топ-тренера

Новым главным тренером римской “Ромы” может стать наставник лондонского “Тоттенхэма” Антонио Конте, сообщает Roma Press.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве приоритетного варианта в случае ухода нынешнего наставника португальца Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что Конте может покинуть “Тоттенхэм”, так как его контракт с клубом истекает летом 2023 года, и обе стороны не заинтересованы в новом соглашении.

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