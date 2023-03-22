Моуринью станет тренером “Реала”: известны сроки

Жозе Моуринью станет тренером “Реала” летом 2023 года.

Такое заявление сделал испанский журналист Ойер Фано Дадебат.

По его информации, о назначении сообщат официально уже в июле.

Специалист, успешно работавший с “Реалом” в 2010–2013 годах, на данный момент ведёт "Рому".

В сезоне-2011/2012 Моуринью привел команду в победе в чемпионате Испании.