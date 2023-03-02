Главные новости дня: 2 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 2 марта.

В первом матче ½ финала Кубка Испании “Барселона” победила “Реал”.

Состоялись два матча ¼ финала Кубка Нидерландов. “Аякс” крупно выиграл, ПСВ добыл уверенную победу.

Полузащитник “Барселоны” Серхио Бускетс принял решение покинуть клуб.

"Интер" нацелился на одного из двух топ-тренеров.

"Бавария" готова избавиться от двух звездных футболистов.

Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью может уйти из клуба.

"Барселона" подписала сына легенды футбола.

"Реал" нашел альтернативу Джуду Беллингему в Ла Лиге.

"Ливерпуль" приблизился к трансферу одного из лидеров "Челси".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!