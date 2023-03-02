"Интер" нацелился на одного из двух топ-тренеров

Миланский “Интер” уже присматривает замену для главного тренера команды Симоне Индзаги.

Как пишет Tuttomercatoweb, наиболее реальным выглядит назначение Тьяго Мотты из “Болоньи”, но боссы “Интера” хотели бы более именитого тренера.

По данным источника, они готовы рассмотреть кандидатуры тренера “Брайтона” Роберто Де Дзерби и наставника “Ливерпуля” Юргена Клоппа.

Ожидается, что “Интер” останется без тренера, если команда не пробьется в Лигу чемпионов в этом сезоне.