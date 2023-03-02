"Бавария" готова избавиться от двух звездных футболистов

У Сержа Гнабри и Лероя Сане летом могут возникнуть проблемы, так как “Бавария” может выставить их на трансфер.

Как пишет Bild, боссы немецкого клуба недовольны уровнем игры вингеров в этом сезоне.

Если же ситуация изменится, то они смогут сохранить место в клубе.

В то же время “Бавария” готова выслушать предложения, но лишь за достойные суммы.