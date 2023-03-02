"Реал" нашел альтернативу Беллингему в Ла Лиге

Мадридский “Реал” проявляет интерес к полузащитнику “Сельты” из Виго Габриэлю Вейге, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, королевский клуб может приобрести футболиста следующим летом. “Реал” рассматривает испанца в качестве более дешевой альтернативы английскому полузащитнику дортмундской “Боруссии” Джуду Беллингему, за которого требуют 150 миллионов евро. Сумма отступных в контракте Вейги составляет 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Вейга провел за “Сельту” 26 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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