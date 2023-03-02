Моуринью может покинуть "Рому": названо условие
Новости футбола Сегодня, 10:36
Фото: твиттер Ромы/Автор неизвестен
Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью может остаться без работы по итогам сезона.
Наставника уволят в том случае, если команда не попадёт в Лигу чемпионов.
В данный момент римляне занимают пятое место в турнирной таблице, отставая на одно очко от “Лацио”.
Для выхода в Лигу чемпионов команда Моуринью должна финишировать в топ-4.
Текущий контракт португальского тренера рассчитан до лета 2024 года.
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