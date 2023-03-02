Моуринью может покинуть "Рому": названо условие

Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью может остаться без работы по итогам сезона.

Наставника уволят в том случае, если команда не попадёт в Лигу чемпионов.

В данный момент римляне занимают пятое место в турнирной таблице, отставая на одно очко от “Лацио”.

Для выхода в Лигу чемпионов команда Моуринью должна финишировать в топ-4.

Текущий контракт португальского тренера рассчитан до лета 2024 года.