"Ливерпуль" приблизился к трансферу одного из лидеров "Челси"

Полузащитник “Челси” Мэйсон Маунт стал ближе к переходу в “Ливерпуль”, сообщает talkSPORT.

По сведениям источника, футболист не может договориться с лондонским клубом о продлении контракта, который истекает летом 2024 года. Таким образом, “аристократы” могут продать хавбека ближайшим летом, чтобы затем не потерять его бесплатно. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп считает англичанина отличным вариантом для своей команды.

В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть резутативных передач.

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