"Реал" проиграл "Барселоне" в Кубке Испании

В первом матче ½ финала Кубка Испании “Барселона” на выезде обыграла “Реал” со счетом 1:0.

Победу каталонскому клубу принес автогол Эдера Милитао.

Ответный матч “Барселона” - “Реал” состоится 5 апреля.

“Реал” – “Барселона” - 0:1 (0:1)

Гол: Милитао, 26 - 0:1

“Реал”: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Начо (Родриго, 67), Модрич (Родригес, 84), Кроос (Тчуамени, 74), Вальверде, Камавинга, Бензема, Винисиус Жуниор.

“Барселона”: тер Штеген, Араухо, Алонсо, Кунде, Бальде, Бускетс, Кессье (Роберто, 86), де Йонг, Гави, Рафинья (Фати, 69), Ферран Торрес.

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