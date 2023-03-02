Бускетс принял решение по своему будущему в "Барселоне"

Полузащитник “Барселоны” Серхио Бускетс принял решение покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает El Nacional.

По сведениям источника, футболист хочет принять новый вызов в другой команде. Интерес к нему проявляет “Интер Майами”. Хавбек перейдет в другой клуб бесплатно, так как его контракт с каталонцами истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 34-летний Бускетс провел за “Барселону” 27 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас.

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