Главные новости дня: 2 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 2 февраля.

В чемпионате Испании “Реал” обыграл “Валенсию”.

В Кубке Италии “Ювентус" прошел “Лацио”.

Нападающий “Барселоны” Роберт Левандовски подал в суд на своего бывшего агента.

Ветеран "Барселоны" отказывается продлевать контракт с клубом.

"Ливерпуль" назвал ПСЖ цену на нападающего Мохамеда Салаха.

Испанский полузащитник Иско может перейти в клуб АПЛ.

Полузащитник “Ювентуса” Поль Погба вновь получил травму.

Суд вынес приговор нападающему “Манчестер Юнайтед" Мэйсону Гринвуду, который обвинялся в изнасиловании.

Стали известны условия содержания Дани Алвеса в тюрьме.

"Аякс" объявил о назначении нового главного тренера.

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