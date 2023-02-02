Главные новости дня: 2 февраля
Новости футбола Сегодня, 17:17
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 2 февраля.
В чемпионате Испании “Реал” обыграл “Валенсию”.
В Кубке Италии “Ювентус" прошел “Лацио”.
Нападающий “Барселоны” Роберт Левандовски подал в суд на своего бывшего агента.
Ветеран "Барселоны" отказывается продлевать контракт с клубом.
"Ливерпуль" назвал ПСЖ цену на нападающего Мохамеда Салаха.
Испанский полузащитник Иско может перейти в клуб АПЛ.
Полузащитник “Ювентуса” Поль Погба вновь получил травму.
Суд вынес приговор нападающему “Манчестер Юнайтед" Мэйсону Гринвуду, который обвинялся в изнасиловании.
Стали известны условия содержания Дани Алвеса в тюрьме.
"Аякс" объявил о назначении нового главного тренера.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:06 "Реал" уверенно выиграл в чемпионате Испании
Новости футбола Сегодня, 14:42 "Ливерпуль" назвал ПСЖ цену на Салаха
Новости футбола Вчера, 17:10 Месси побил рекорд Роналду
Новости футбола Вчера, 17:02 Месси помог ПСЖ одержать гостевую победу в Лиге 1
Новости футбола Вчера, 16:58 "Барселона" одержала непростую победу в Ла Лиге
Новости футбола Вчера, 16:43 "Бавария" одержала разгромную победу в Кубке Германии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:17 Главные новости дня: 2 февраля Новости футбола Сегодня, 17:10 "Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии Новости футбола Сегодня, 17:06 "Реал" уверенно выиграл в чемпионате Испании Новости футбола Сегодня, 16:35 Левандовски подал в суд на своего бывшего агента Новости футбола Сегодня, 16:20 "Интер" продлил контракт с опытным защитником Новости футбола Сегодня, 15:55 Бекхэм назвал своего любимого футболиста Новости футбола Сегодня, 15:42 "Бавария" помешала Шкриньяру перейти в ПСЖ Новости футбола Сегодня, 15:30 Главный тренер "Челси" высказался о срыве перехода Зиеша в ПСЖ Новости футбола Сегодня, 15:15 Нуньес назвал свою проблему в "Ливерпуле" Новости футбола Сегодня, 14:55 Иско может перейти в клуб АПЛ
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 03 фев 2023 Прогноз на матч Аугсбург - Байер 3 февраля 2023 года Футбол 03 фев 2023 Прогноз на матч Челси - Фулхэм 3 февраля 2023 года Футбол 04 фев 2023 Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 4 февраля 2023 года Футбол 04 фев 2023 Прогноз на матч Ньюкасл - Вест Хэм 4 февраля 2023 года