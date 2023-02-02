Погба получил очередную травму

Французский защитник туринского “Ювентуса” Поль Погба вновь выбыл из строя из-за травмы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение сгибающей мышцы. Сроки восстановления игрока не разглашаются. Данное обстоятельство очень разозлило главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

29-летний Погба перешел в “Ювентус” прошлым летом из “Манчестер Юнайтед” на правах свободного агента. На одной из первых тренировок француз получил травму мениска, после чего перенес операцию. Через некоторое время он травмирован бедро. Из-за этого хавбек в нынешнем сезоне не провел ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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