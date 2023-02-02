Ветеран "Барселоны" отказывается продлевать контракт с клубом

“Барселона” не может договориться с защитником Серджи Роберто о продлении контракта, сообщает Marca.

По сведениям источника, каталонский клуб предложил футболисту однолетний контракт с сохранением имеющейся зарплаты. Впрочем, игрок пока отказывается, так как имеет несколько предложений из-за границы.

В нынешнем сезоне 30-летний Роберто провел за “Барселону” 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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